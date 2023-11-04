بلينكن: الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الوزير أنتوني بلينكن، شدد خلال لقائه عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس في تل أبيب، على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفع بحل الدولتين إلى الأمام.

وأضاف “ميلر”، أن بلينكن أكد لجانتس أن الولايات المتحدة "تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

كما ناقش الوزيران الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح الأسرى، والحفاظ على الهدوء والاستقرار في الضفة الغربية.