أوكسفام: نصف مليون مدنى محاصرون فى شمال غزة

قالت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية، اليوم الجمعة، إن نصف مليون مدني محاصرون في "حصار داخل حصار" في شمال غزة.

وأضافت المنظمة الخيرية، أنها "تشعر بقلق بالغ" على حياة نحو 500 ألف فلسطيني محاصرين حاليًا في "حصار داخل حصار" في شمال غزة.

وقالت المنظمة الخيرية، في بيان لها يوم الجمعة، إن القوات الإسرائيلية "فرضت قبضة خانقة شبه كاملة على مدينة غزة والمنطقة الشمالية، مما أدى فعليًا إلى قطع الجيب إلى نصفين من الجدار الحدودي إلى البحر".

انتهاك القانون الإنساني الدولي

واتهمت إسرائيل بالعقاب الجماعي للمدنيين في غزة، وانتهاك القانون الإنساني الدولي، من خلال حرمان الناس من الغذاء والماء والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات. وحذرت من "خطر وقوع المزيد من الخسائر الفادحة في أرواح المدنيين في شمال غزة".

وقال الحسن سوارجو أحد العاملين في المجال الإنساني في منظمة أوكسفام في شمال غزة، إن الدعم الإنساني "شبه مستحيل" في شمال غزة، نحن نتقاسم الموارد مع عشر عائلات أخرى.

كما أن الأسواق شبه فارغة ولا يوجد طعام طازج في جميع أنحاء المدينة، ونحن نعتمد على الأغذية المعلبة، أسواق الخبز ليس بها كهرباء ولا يوجد سوى كمية محدودة من الوقود تكفي يومًا أو يومين، أو خمسة أيام - لا نعرف... أطفالنا يعانون، لا يفهمون لماذا انتقلنا، ولماذا تطلق إسرائيل النار علينا.

ودعت المنظمة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والمساعدات، كما دعت المجتمع الدولي إلى "الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة".

وأبلغنا، في وقت سابق، أن وزارة الخارجية الفرنسية قالت إن غارة جوية إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة، وأن مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في غزة قد تعرض للقصف أيضًا.

وقالت وكالة "فرانس برس": إن مكتبها في مدينة غزة تعرض لأضرار جسيمة؛ جراء غارة على المبنى يوم الخميس. وأضافت أنه لم يكن أي من موظفي وكالة "فرانس برس" الثمانية المتمركزين عادة في المدينة موجودًا في المكتب وقت الهجوم.

ونشرت وكالة الأنباء مقطعًا من بث الفيديو المباشر الخاص بها؛ يلتقط لحظة الضربة، قبل دقائق قليلة من منتصف النهار (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.