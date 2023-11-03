بكري: استهداف المستشفيات في غزة جريمة حرب إسرائيلية بموافقة أمريكية

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بموافقة أمريكية.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والقطاع الطبي في غزة، ما يعني أننا نتجه إلى كارثة رهيبة، ومجزرة حقيقية بموافقة أمريكية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يبقى لهم سوى صمودهم وصبرهم أمام الوحشية التي يمارسها المحتل.

وأضاف “بكري” أن إسرائيل لا تستطيع ولا ترغب في فتح جبهة أخرى مع حزب الله، الذي أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ونفى أن يكون لإيران دور في التصعيد الحالي، مؤكدا أن “طوفان الأقصى” هي عملية فلسطينية خالصة، وأن المقاومة تتحرك حسب الموقف في غزة.

وأشار إلى أن العالم العربي والإسلامي يتابع بقلق وحزن ما يحدث في فلسطين، ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والكرامة والتقرير.

ودعا بكري الشعب المصري والعربي والإسلامي إلى الوقوف مع الفلسطينيين في محنتهم، والمشاركة في الفعاليات الداعمة لهم، والتبرع بالمال والدعاء لهم، مؤكدا أن فلسطين هي قضية كل مسلم ومسيحي وحر في العالم.