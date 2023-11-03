الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بكري: استهداف المستشفيات في غزة جريمة حرب إسرائيلية بموافقة أمريكية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أعرب الإعلامي مصطفى بكري، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم ضد الإنسانية بموافقة أمريكية.

وقال بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المستشفيات والقطاع الطبي في غزة، ما يعني أننا نتجه إلى كارثة رهيبة، ومجزرة حقيقية بموافقة أمريكية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين لن يبقى لهم سوى صمودهم وصبرهم أمام الوحشية التي يمارسها المحتل.

وأضاف “بكري” أن إسرائيل لا تستطيع ولا ترغب في فتح جبهة أخرى مع حزب الله، الذي أعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ونفى أن يكون لإيران دور في التصعيد الحالي، مؤكدا أن “طوفان الأقصى” هي عملية فلسطينية خالصة، وأن المقاومة تتحرك حسب الموقف في غزة.

وأشار إلى أن العالم العربي والإسلامي يتابع بقلق وحزن ما يحدث في فلسطين، ويطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والكرامة والتقرير.

ودعا بكري الشعب المصري والعربي والإسلامي إلى الوقوف مع الفلسطينيين في محنتهم، والمشاركة في الفعاليات الداعمة لهم، والتبرع بالمال والدعاء لهم، مؤكدا أن فلسطين هي قضية كل مسلم ومسيحي وحر في العالم.

الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى قطاع غزة حقائق وأسرار صدى البلد الإحتلال الإسرائيلي حزب الله فلسطين

الأكثر قراءة

ما وراء مجازر إسرائيل فى مستشفيات غزة.. ازدواجية معايير غربية ومحاولة جديدة للتهجير

40% من شهداء ومصابى القصف الإسرائيلى للمستشفى الإندونيسى من الأطفال

مجزرة إسرائيلية جديدة.. استهداف سيارات الإسعاف أمام مستشفى الشفاء الطبي

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

بكل وضوح.. وغموض!

حسين دعسة

تلويحة بلينكن ودحرجة نصرالله.. الحرب على غزة تدخل مرحلة جديدة

د.كريمة الحفناوى

قاطعوا مجرمى الحرب قتلة الأطفال

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

بلينكن: أرى أطفالى فى صور الفلسطينيين المُنتشلين من تحت الأنقاض فى غزة

بلينكن: قدمنا نصيحة إلى إسرائيل لتقليل عدد الضحايا المدنيين فى غزة

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين إضافيين فى غزة