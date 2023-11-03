الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف سر غياب ثلاثى الفريق عن مواجهة سيراميكا كليوباترا

بيراميدز
بيراميدز

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن السبب وراء غياب الثلاثي فخري لاكاي ومحمد الشيبي ومهند لاشين عن مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة دوري نايل موسم 2023/ 2024.

ويحل "بيراميدز" ضيفًا على سيراميكا في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز على استاد الجبل الأخضر.

وأوضح "المنيري" أن المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي يعاني من شد في عضلة الفخذ وقرر الجهاز وضعه تحت برنامج تأهيلي يستمر خلال الأيام المقبلة.

وأشار الطبيب إلى أن المغربي محمد الشيبي، تعرض لكدمة بسيطة خلال التدريبات الأخيرة وفضل الجهاز استبعاده من لقاء سيراميكا ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمباراة المقبلة، خوفا من تعرضه للإجهاد في ظل ضغط اللقاءات المتتالي.

أضاف بأن مهند لاشين لاعب الوسط يعاني من شد هو الآخر في العضلة الخلفية، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي ليكون جاهزا للمواجهات المقبلة.

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تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

وجاءت اختيارات باتشيكو، مدرب بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي -  أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد - أحمد توفيق- وليد الكرتي - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي - رمضان صبحي - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ - بلاتي توريه - يوسف أسامة - سيف جعفر - محمود أوكا - دودو الجباس.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

ويقود مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، طاقم تحكيم مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، ومحمد عزازي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد التابعي غازي مساعد حكم فيديو.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا دوري نايل 2023 2024 فخري لاكاي مهند لاشين المغربي محمد الشيبي

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