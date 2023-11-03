الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى نايل| رمضان صبحى أساسيًا فى تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات اليوم الأول من الجولة السادسة بدوري نايل (موسم 2023 /2024).

 

تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023 /2024)

وجاءت اختيارات باتشيكو، مدرب بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي- أحمد سامي- محمود مرعي- محمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد- أحمد توفيق- وليد الكرتي- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي- رمضان صبحي- فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: 

شريف إكرامي- أسامة جلال- علي جبر- كريم حافظ- بلاتي توريه- يوسف أسامة- سيف جعفر- محمود أوكا- دودو الجباس.

 

تشكيل بيراميدز الرسمي أمام سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (2023 /2024)

تنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الجولة السادسة من دوري نايل، عبر أحد شبكات قنوات أون تايم سبورت.

 

طاقم حكام مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل

ويقود مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل، طاقم تحكيم مكون من أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، ومحمد عزازي حكم مساعد ثان، ومعهم محمود ناصف حكمًا رابعًا وعمرو الشناوي حكم فيديو ومحمد التابعي غازي مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بدوري نايل 

 

موقف بيراميدز بجدول ترتيب دوري نايل (2023 /2024)

وتجدر الإشارة إلى أن بيراميدز، يتربع على قمة دوري نايل حاليا، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما لم يتذوق مرارة الهزيمة حتى الآن.

 

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

وشهدت قائمة الفريق السماوي، عودة الثنائي رمضان صبحي وبلاتي توريه، بينما يغيب عنه إبراهيم عادل بسبب الإصابة.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي- شريف إكرامي- أحمد ميهوب. 

خط الدفاع: محمود مرعي- أحمد سامي- أسامة جلال- محمد الشيبي- محمد حمدي- أحمد فتحي- كريم حافظ- علي جبر.

خط الوسط: مصطفى فتحي- أحمد توفيق- مهند لاشين- وليد الكرتي- عبد الله السعيد- سيف جعفر- يوسف أسامة- محمود أوكا- رمضان صبحي- بلاتي توريه- محمود دونجا- أوجو صامويل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي- فخري لاكاي- دودو الجباس.

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