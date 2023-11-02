عودة رمضان صبحي وغياب إبراهيم عادل.. قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة من مساء غدا الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

وشهدت قائمة الفريق السماوي، عودة الثنائي رمضان صبحي وبلاتي توريه، بينما يغيب عنه إبراهيم عادل بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - محمود دونجا - أوجو صامويل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس.

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا بدوري نايل

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل (موسم 2023/2024)

تنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في السابعة مساء غدا الجمعة، على ستاد الجبل الأخضر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى بيراميدز، يتربع حاليا على قمة دوري نايل برصيد 13 نقطة من 5 مواجهات، جمعها من 4 انتصارات وتعادل يتيم، بينما لم يعرف الفريق السماوي طعم الهزيمة حتى الآن.