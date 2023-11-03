الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1720 مواطنًا فى القافلة الطبية المجانية بقرية شبشير طملاى بالمنوفية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة علاجية مجانية  بقرية شبشير طملاي بمركز منوف، التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتم عمل القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية. 

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء كابوه مدير إدارة منوف الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.      

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، رمد، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (1720) مواطنا من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (201) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وتم اكتشاف (122) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (24) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (22) حالة لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل عدد (10) ندوات تثقيفية على هامش القافلة لأهالي القرية لتوعيتهم صحيًا.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين على مستوى المحافظة. 

محافظة المنوفية صحة المنوفية قوافل مجانية الكشف الطبي المجاني علي 1720 مستفيد قرية شبشير طملاي

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