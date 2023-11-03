الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب وحملات ميدانية على المواقف ومحطات الوقود

متابعات ميدانيه لمواقف
متابعات ميدانيه لمواقف السيارات بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عدم وجود أية زيادة في تعريفة الركوب بجميع مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة المرور بالتواجد الميداني وبصفة مستمرة على مدار الساعة بمواقف السيارات لمتابعة الحالة العامة، وتكثيف حملات الرقابة للتأكد من عدم وجود زيادة فى تعريفة الركوب حفاظًا على حقوق المواطنين وإعداد تقارير يومية بالموقف واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.

تثبيت أسعار السولار 

جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، حيث قررت اللجنة تعديل أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين  لتصبح  كالآتي 10 جنيهات للتر البنزين 80، 11.50 جنيه للتر البنزين 92، 12.50 جنيه للتر البنزين 95، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في السوق المحلي، كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وأوضح محافظ المنوفية أن هناك متابعات على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتأكد من انتظام منظومة العمل بكل مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في التسعيرة الحالية المعمول بها، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين، مناشدًا جموع المواطنين بعدم دفع أي زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفوري عن أى سيارة تخالف التعليمات تحقيقًا للصالح العام.

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