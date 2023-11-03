الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع مشروعات رصف الطرق في الباجور وسرس الليان

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود الوحدات المحلية فى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بمركز الباجور ومدينة سرس الليان لتقديم الدعم اللازم ونهو كل الأعمال المقررة وفق التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن هناك متابعات ميدانية لأعمال الخطة الاستثمارية الجديدة بقطاع الطرق وذلك ضمن خطة طموحة لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المراكز والمدن لتحقيق السيولة المرورية اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور المهندسة مروة زهران، إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لرصف (4) مناطق رئيسية بتفرعاتها  بنطاق المدينة  تنفيذ مديرية الطرق والنقل بقيمة اعتمادات (56 مليون و324 ألف جنيه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية اللازمة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وجارى أعمال تكسير الأرصفة وقطع الفرمة بشارع المصرب، واستمرار الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة ورفع المطابق الصرف الصحى وإنشاء البلدورات بشارع بورسعيد بداية من المحكمة وحتى مصرف الباجور بطول 1.5 كم، وكذا تكسير الأرصفة المتهالكة وإنشاء الجزيرة الوسطى وتركيب الأعمدة الديكورية بشارع الجيش (اتجاهين)، فضلًا عن رصف شارع الصنايع وطعيمة بإجمالي أطوال 500 متر.

رصف 3 مناطق وشوارع رئيسية في سرس الليان

وفي مدينة سرس الليان، أوضح رئيس الوحدة المحلية محاسب مجدي رياض  أنه جارى رصف (3) مناطق وشوارع رئيسية بنطاق المدينة بقيمة إجمالية (14 مليون و651 ألف جنيه)، حيث تم الإنتهاء من قطع الفرمة وجارى تركيب بلاط الإنترلوك بـ 3 مناطق رئيسية سيدي الكورانى، مصطفى كامل، شارع الجمهورية بأطوال ما يزيد عن 5 ألاف متر، وتكسير الأسفلت ورفع مطابق طريق السوق بداية من مدرسة الإتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة، وكذا رصف طريق سروهيت بداية من كوبرى الجمال وحتى كوبرى مصرف سرس الليان.

ووجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتكثيف المرور الميداني لمتابعة المشروعات التنموية  الجاري تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية الجديدة ولاسيما مشروعات الرصف، مع التواصل المباشر مع الشركات المنفذة  لتذليل العقبات أمامهم وتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، مؤكدًا على أننا  مستمرون فى تطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية  شاملة على أرض المحافظة.

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