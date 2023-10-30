جامعة المنوفية تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي

أعلنت جامعة المنوفية نتائج مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردي، وحصلت كلية الطب بجامعة المنوفية، على المركز الأول خلال المنافسات التي تمت تحت إشراف عام محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومرفت عرفة مديرة إدارة النشاط العلمي.

وذلك بمشاركة 15 كلية وهي " التربية النوعية -الذكاء الاصطناعي - الآداب - التمريض- تكنولوجيا العلوم الصحية - الزراعة - الطب البشري - الإعلام - التربية - الحاسبات والمعلومات - التجارة - الحقوق - الصيدلة - الهندسة - المعهد الفني للتمريض".

وقد أسفر التحكيم عن حصول كلية الطب البشري على المركز الأول، كما حصلت كلية الزراعة على المركز الثاني، وكلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثالث على مستوى الكليات المشاركة.

إعلان نتائج الدوري الرياضي لكليات جامعة المنوفية في لعبة الدارتس

كما تم إعلان نتائج الدوري الرياضي لكليات جامعة المنوفية في لعبة الدارتس حيث افتتحت منافسات مهرجان الدوري الرياضي بين فرق كليات الجامعة وبمشاركة الجامعة الأهلية بأولى بطولات الدوري بلعبة الدارتس للطلبة.

و عقدت منافسات الدوري، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مسئول النشاط الرياضي، والكابتن إيهاب صادق مسئول الدوري.

وأسفرت النتائج عن فوز الطالب عمرو مسعود عبدالنبي من المدن الجامعية بالمركز الأول.

وفي المركز الثاني الطالب عمر رفعت محمود مجد من كلية الإقتصاد المنزلي، وحصل على المركز الثالث الطالب إسلام أحمد عبد الرحيم عطا من الجامعة الأهلية