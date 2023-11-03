الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن نصرالله: كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها فى أى وقت

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، إن كل الاحتمالات في الجبهة اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مطروحة ويمكن أن يذهب إليها في أي وقت من الأوقات

وحذّر "نصرالله" العدو الصهيوني من التمادي الذي طال بعض المدنيين في لبنان، مردفا: "هذا سيعيدنا إلى المدني مقابل المدني".

ووجّه رسالة للشعب الفلسطيني ولكل المقاومين، قائلًا: "ما زلنا نحتاج إلى وقت، ولكننا ننتصر بالنقاط، هكذا انتصرنا عام 2006 وفي غزة، وهكذا حققت المقاومة في الضفة إنجازات، غزة ستنتصر وفلسطين ستنتصر، تحملنا المسئولية، وصمودنا وصبرنا ستكون نتيجته النصر الأكيد إن شاء الله".

 

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