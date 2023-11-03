"نصرالله" لـ"الأمريكيين": الذين أخرجوكم من لبنان ما زالوا على قيد الحياة ومعهم أحفادهم

وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، رسالة للأمريكيين، اليوم الجمعة، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، قائلًا: "أيها الأمريكيون تذكروا خروجكم المذل من أفغانستان، اليوم الذين أخرجوكم من لبنان ما زالوا على قيد الحياة ومعهم أولادهم وأحفادهم.

وقال نصر الله، في رسالته الموجهة للأمريكيين، إن التهديد والتهويل على المقاومين في منطقتنا لا يجدي نفعًا، وإن أساطيلكم لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الأيام وأساطيلكم التي تهددون بها، أعددنا لها العدة أيضًا.

حسن نصر الله يحذر من حرب إقليمية

وأردف: "تستطيعون وقف العدوان على غزة لأنه عدوانكم، ومن يريد منع حرب إقليمية يجب أن يسارع إلى وقف هذا العدوان، وفي حال أي حرب إقليمية، ستكون مصالحكم وجنودكم الضحية والخاسر الأكبر، فالمعركة معركة الصمود والصبر والتحمل وتراكم الإنجازات ومنع العدو من تحقيق أهدافه".

وختم كلمته، قائلا: "يجب أن نعمل لوقف العدوان على غزة ويجب أن نعمل لتنتصر المقاومة في غزة".