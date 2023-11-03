الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نصرالله: قوات الاحتلال ارتكبت مذابح بحق مستوطنيها عند محاولة استعادة المستوطنات

حسن نصر الله
حسن نصر الله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني ​حسن نصرالله​، إنه كان واضحًا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى أن العدو الإسرائيلي كان ضائعًا وتائهًا.

وأضاف نصرالله في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنه عندما ذهبت قوات الاحتلال لاستعادة المستوطنات هي التي ارتكبت المذابح بحق المستوطنين.

وأكد أن الولايات المتحدة سارعت للإمساك بكيان الاحتلال ليستعيد زمام المبادرة، وهو لم يتمكن من استعادتها حتى الآن وتقديم المساعدة والمساندة له بكل الأشكال، وهذه السرعة الأمريكية لاحتضان "إسرائيل" ودعمها وسندها كشف عن ضعف هذا الكيان.

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نصرالله: عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا بإسرائيل

نصرالله: طوفان الأقصي معركة شجاعة ومبدعة ومتقنة

وتابع نصرالله أن معركة طوفان الأقصى شجاعة ومبدعة ومتقنة وعظيمة وترفع لها كل التحايا، وأدت إلى زلزال على مستوى كيان الاحتلال على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية والنفسية والمعنوية وله تداعيات استراتيجية ووجودية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان، ومهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع على الإطلاق أن تغير من نتائج المعركة الاستراتيجية والتاريخية.

وأوضح أنه منذ اليوم الأول قررت الإدارة الأمريكية فتح المخازن لتزويد "إسرائيل" بالأسلحة الاستراتيجية، ومنذ الساعات الأولى طلبت الحكومة عندهم الأموال والسلاح، هل هذه دولة قوية وهي تحتاج لكل هذا الدعم والحشد الغربي؟

واستطرد نصرالله: "معركة طوفان الأقصى كان قرارها فلسطينيًا 100% وتنفيذها فلسطينيًا 100%، ونفذتها كتائب القسام ضمن سرية مطلقة وأخفتها عن بقية فصائل المقاومة في فلسطين وخارجها، والسرية والمفاجأة هي التي أدت للنجاح الباهر يوم 7 أكتوبر".

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حسن نصر الله: المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلى كاملة الشرعية

وأضاف أن أداء حركة حماس ثبت وأكد الهوية الفلسطينية المطلقة لعملية طوفان الأقصى.

واستكمل: "المعركة من أجل فلسطين وملفات فلسطين وقضايا وشعب فلسطين وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي أو دولي وتؤكد مصداقية ما كنا نقوله طوال السنوات الماضية أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى قياداتها".

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