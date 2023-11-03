حسن نصرالله: معركة طوفان الأقصى ممتدة فى أكثر من ساحة وجبهة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني ​حسن نصرالله​، في الاحتفال التكريمي الذي يقيمه الحزب للشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، نجتمع اليوم لنؤبن الشهداء في كل مكان خلال معركة "طوفان الأقصى".

معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة

وتابع "نصرالله"، عزاؤنا لأسر الشهداء في غزة والضفة الغربية وكل مكان ارتقى فيه شهداء في معركة طوفان الأقصى الممتدة في أكثر من ساحة، وأكد نصرالله أن معركة طوفان الأقصى ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، "لو أردنا أن نبحث عن معركة كاملة الشرعية فلا معركة مثل القتال مع الصهاينة".

وأكد "نصرالله"، أن المعركة مع الصهاينة لا غبار عليها على المستويين الأخلاقي والشرعى، موجهًا التحية لشعب غزة الأسطوري على صموده ونضاله.