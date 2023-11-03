الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يستقبل السفير التركي لدى مصر ورئيس الوكالة التركية "تيكا" لبحث تعزيز سبل التعاون

وزير الصحة ورئيس
وزير الصحة ورئيس الوكالة التركية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير التركي لدى مصر، صالح موطلو شن، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، والوفد المرافق لهما، لبحث تعزيز سبل التعاون المختلفة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع على العلاقات القوية التي تجمع بين مصر وتركيا في العديد من المجالات.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون بين مصر وتركيا لتقديم المساعدات الانسانية والطبية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، بما يكمل ما تقوم به الدولة المصرية لدعمهم.

 إعادة فتح مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية إعادة فتح مكتب الوكالة التركية للتعاون والتنسيق، حيث أكد الوزير العمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإعادة فتح المكتب بما يساهم في فتح آفاق تعاونية جديدة بين الدولتين في القطاع الصحي، فضلًا عن مناقشة إمكانية إقامة مستشفى تركي في مصر لتصبح نموذج للقطاع الصحي التركي في مصر.

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وزير الصحة يستعرض خطة تقديم الدعم الصحى للحالات المستقبَلة من قطاع "غزة"

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وزير الصحة يناقش مع رئيس لجنة الصحة بالشيوخ سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية

ومن جانبه، قال رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سركان قايالر، إن الوكالة لديها أنشطة في 60 دولة على مستوى العالم من بينها أنشطة متعلقة بخدمة القطاعات الصحية بتلك الدول، مؤكدًا رغبتهم في دعم القطاع الصحي في مصر من خلال الوكالة، بما يساهم في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية 2030 المتعلقة بالقطاع الصحي.

 

وزير الصحة والسكان الوكالة التركية للتعاون العاصمة الإدارية هيكا التعاون بين مصر وتركيا

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