الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يناقش مع رئيس لجنة الصحة بالشيوخ سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا أمس الأربعاء، مع الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والسادة النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة سبل التعاون لدعم المنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عرض خطة العمل الخاصة بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والتي تتضمن التركيز على الأطر التشريعية والقوانين الخاصة بالقطاع الصحي، ومراجعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للمنظومة الصحية، وبما يضمن تحقيق الارتقاء للقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

قانون المسئولية الطبية

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى اقتراب خروج قانون المسئولية الطبية للنور، لافتًا إلى أن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي من شأنها خدمة المنظومة الصحية بأكملها، موضحًا أنه سيتم التنسيق الكامل مع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي تخدم بدورها المنظومة الصحية.

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وتابع "عبدالغفار" أن الوزير أشار خلال الاجتماع إلى أهمية النظر في اللوائح المُنظمة للمنظومة الصحية، من خلال التواصل والتنسيق بين لجنة الصحة بمجلس الشيوخ والمستشاريين القانونيين لوزارة الصحة والسكان، لخدمة منظومة العمل وتحقيق الصالح للفرق الطبية والعاملين بالمنشآت الصحية.

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من جانبهم، وجّه أعضاء اللجنة الشكر للوزير على مجهوداته المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية في كل ربوع الجمهورية، من خلال المتابعة الدورية لمنظومة العمل بمختلف المنشآت الصحية والزيارات الدورية المستمرة التي يجريها لجميع المحافظات، بما يضمن انتظام سير العمل ضمن المنظومة الصحية، ويدعم خطة الوزارة في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أعلن عن تفعيل العمل رسميًا باللجنة المُشكلة بشأن أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية، والتي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3953 لسنة 2023، على أن يترأس اللجنة وزير الصحة والسكان.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الصحة لجنة الصحة دعم المنظومة الصحية لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المنظومة الصحية

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