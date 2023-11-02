الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الصحة: لدينا تكليفات مباشرة من الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم لمصابى غزة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك تكليفات مباشرة لوزارة الصحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل أشكال الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المصابين الفلسطينيين من جراء الحرب على غزة، مردفا: "كل مستشفى له مستوى من التدخل الجراحي بناء على الحالات الواردة، والأشقاء في وزارة الصحة الفلسطينية أرسلوا أسماء بـ81 مصابا في تخصصات مختلفة وبناء على التشخيص المبدئي تم تجهيز المستشفيات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "بمجرد دخول الأشقاء المصابين معبر رفح سيجرى الكشف على المرضى وتوجيههم وفق الكشف الدقيق الذي يتم في المعبر إلى المستشفيات، ولدينا خطة واضحة للتعامل الطبي مع المصابين بمستويات مختلفة في مستشفيات شمال سيناء، وفي حال الاحتياج إلى الانتقال إلى المحافظات القريبة سننتقل إلى مستوى آخر حتى نصل إلى مستشفيات القاهرة الكبرى".

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر