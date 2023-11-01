الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" تكشف تفاصيل استقبال المجموعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، استقبال المجموعة الأولى من الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا من معبر رفح.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" إن القيادة السياسية وجهت بتقديم الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت اليوم مجموعات من المصابين الفلسطينيين.

وأضاف: "بالإضافة إلى مجموعات من العاملين من أصحاب الجنسيات الأجنبية، والانتقال يكون من خلال سيارات الإسعاف"، مشيرًا إلى أنه تم توفير حوالي 40 سيارة إسعاف لنقل المصابين.

متحدث “الصحة”: 46 مصابًا فلسطينيًا وصلوا مستشفيات شمال سيناء

وتابع: "كان مُخططًا وصول 81 مصابًا بناءً على ما أرسلته وزارة الصحة الفلسطينية وحتى هذه اللحظة وصل ما يقرب من 46 مصابًا بينهم وتم نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء".

واستكمل: "هناك أطفال وأعمار صحية مختلفة ضمن المصابين الفلسطينيين".

وأشار إلى أن الوضع الصحي للمصابين خطير جدًا وهناك بعض الحالات يصعب علاجها في مستشفيات القطاع وتحتاج إلى إمكانات أكبر".

وأكد متحدث وزارة الصحة أن الطواقم الطبية تتعامل مع المصابين الفلسطينيين بمنتهى المهارة والحرفية، حيث بمجرد وصولهم من المعبر يتم تقديم الخدمات الصحية لهم.

كما أشار إلى أن مصر فتحت معبر رفح منذ بداية الأزمة، لكن هناك تعنت من الجانب الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية ونقل المصابين.

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