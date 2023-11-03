"حقوق إنسان النواب" تناقش مع رئيس البرلمان العربى انتهاكات الاحتلال على قطاع غزة الأحد

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، صباح الأحد المقبل، بمقر البرلمان العربي، لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي إحدى الأزمات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن الأوضاع في قطاع غزة تستدعي العمل العربي المشترك للتصدي لها، والتواصل المستمر مع كافة برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.

المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى المستمرة على قطاع غزة

يتناول الاجتماع العديد من المسائل المتعلقة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، منها الاعتداءات العنيفة على المدنيين، الهجمات على المستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية مما ترتب عليه أضرار بالغة.

الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية

وتوصلت اللجنة إلى أن هذه الانتهاكات تشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة.

وكان مجلس النواب قد واصل جلسات هذا الأسبوع بإقراره حزمة من التشريعات المهمة، فانتصارًا للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذًا للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة، وتحفيزًا للاقتصاد الوطني والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا".