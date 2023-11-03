"الصحفيين الأفارقة" يدين الاستهداف المستمر للمدنيين فى غزة

أدان اتحاد الصحفيين الأفارقة بالقاهرة، برئاسة محفوظ الأنصاري، الجرائم المتكررة التي يتعرض لها المدنيون من الفلسطينيين، حيث يتابع عن كثب التطورات الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما تتضمنه من انتهاكات صارخة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، والجرائم التي يحرمها القانون الدولي، وترتكب بحق الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء والشيوخ علاوة على استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة.

وأعلن الاتحاد في بيان أصدره اليوم، عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بتدخل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، خاصة استهداف المستشفيات ودور العبادة والمنازل والبنى التحتية.

كما أعلن باسم جموع الصحفيين الأفارقة عن انضمامه للاتحاد الدولي للصحفيين، في إدانة الاستهداف المستمر من القوات الإسرائيلية للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم، ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث قُتل حتى الآن أكثر من 27 صحفيًا خلال الشهر الماضي وحده ومنذ السابع من أكتوبر، وفقًا لبيانات لجنة حماية الصحفيين، هذا إلى جانب إصابة ثمانية صحفيين وفقدان واحتجاز تسعة آخرين.

ضمانة أممية لممارسة العمل الصحفي

ودعا الاتحاد الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية إلى سرعة التحقيق في الاستهداف المستمر للصحفيين في غزة، مع توفير ضمانة أممية لممارسة عملهم، مؤكدًا أن القانون الدولي ينص على ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين، وخاصة الصحفيين وفقًا لنص المادة 79 من اتفاقية جنيف لمعاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين وحمايتهم.

وشدد اتحاد الصحفيين الأفارقة على الرفض الكامل لمشروعات التهجير القسري للفلسطينيين، التي يتم الترويج لها، ذلك أن من شأنه تصفية القضية الفلسطينية وضياع حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لهم، مؤكدًا ضرورة الحل الشامل للقضية الفلسطينية، التزامًا بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، تحقيقًا للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.