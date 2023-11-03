الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحياة تنفد.. "الأونروا" تزود مستشفيات غزة بوقود المخابز

الأونروا
الأونروا

قال عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، وهناك مأساة إنسانية تكبر كل لحظة، مشيرًا إلى أن الحياة تنفد في القطاع.

وأضاف "أبوحسنة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عشرات الآلاف من البيوت دُمرت، بالإضافة إلى البنى التحتية والشوارع، وتدمير القطاع الصحي الذي أصبح غير قادر على علاج عدد كبير من الجرحى".

متحدث "الأونروا": الوقود المتوافر لا يكفى لعمل المستشفيات بغزة

كما أشار إلى أن الوقود المتوافر لا يكفي لعمل المستشفيات و"الأونروا" أكثر من يومين، متابعًا: "نزود المستشفيات بوقود المخابز ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي وغيرها من المنشآت".

وتابع: "في خلال يومين إذا لم يدخل الوقود إلى غزة ستكون فلسطين في مصيبة كبيرة"، مشيرًا إلى أن "الأونروا" لن تكون قادرة على إدخال المساعدات بسبب عدم وفرة الوقود.

واستكمل: "لن يكون هناك إمكانات للعلاج، أو استقبال المرضى، إذ تقام العمليات دون تخدير، وعلى أضواء الشموع، بسبب قلة توافر الوقود، وهذا يعني فشل القطاع الصحي بالكامل في قطاع غزة".

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