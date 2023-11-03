بلينكن: «ممتن للرئيس السيسى لتسهيل خروج الرعايا من غزة.. ونرفض ترحيل الفلسطينيين»

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهود التي تبذلها مصر في الأزمة الحالية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"أنا ممتن للرئيس السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة".

وتابع بلينكن: "إننا نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".