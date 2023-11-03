الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: «ممتن للرئيس السيسى لتسهيل خروج الرعايا من غزة.. ونرفض ترحيل الفلسطينيين»

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهود التي تبذلها مصر في الأزمة الحالية داخل قطاع غزة المحاصر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":"أنا ممتن للرئيس السيسي للعمل الهائل الذي قامت به مصر في تسهيل آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة".

وتابع بلينكن: "إننا نركز بشدة على حل الدولتين ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".

السيسي وزير الخارجية الامريكي بلينكن مصر غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عمال القبور شمال قطاع غزة

تفاصيل التحقيقات فى مصرع لص قفز من شرفة مسكن بـ6 أكتوبر

فصائل عراقية: مرحلة جديدة لنصرة فلسطين تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى