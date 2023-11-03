الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة الوادى الجديد" تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الفلسطينيين

جانب من حملة التبرع
جانب من حملة التبرع بالدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينيين بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبإشراف بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد.

وتسابق أهالي مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد على التبرع بالدم لأهالي غزة ومساندة أهلنا في فلسطين، وإنقاذ آلاف الأطفال والسيدات التي تنزف بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأضاف أن الحملة تنفذ في وقت عصيب يستلزم تجلي المسئولية الإنسانية؛ لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني بالتبرع بكل نقطة دم للمساعدة في علاج جرحاهم ومصابيهم.

وأكد شوقي أن الشباب أعربوا عن سعادتهم للمشاركة في حملة التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني، باعتبار أن مشاركتهم بمثابة واجب إنساني عليهم تجاه المصابين، وذلك من أجل إنقاذ حياتهم ومساعدة الضحايا وأسرهم.

مهرجان ترفيهي رياضي احتفالًا بنصر أكتوبر 

وفي سياق متصل، نظم مهرجان ترفيهى ورياضى احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد لعدد المشاركين ٣٠ عضوًا بمركز شباب أسمنت بقطاع الداخلة، ضمن خطة شهر نوفمبر، تخلل المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والثقافية.

وأكد بهاء شوقى مدير عام المديرية، أن المهرجانات الرياضية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للطلائع وإكسابهم مهارات رياضية.

مديرية الشباب والرياضة الوادي الجديد حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الأخوة الفلسطينين العمل الخيرى

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