أهالي الوادي الجديد: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يشهد له التاريخ

قال السيد أحمد زكي أحد أبناء الوادي الجديد، إن موقف مصر الحيادي تجاه القضية الفلسطينية موقف يشهد له التاريخ والعالم أجمع على مر العصور منذ بداية المشكلة الفلسطينية عام 1917 ومصر تساند القضية الفلسطينية، فقد خاضت مصر العديد من الحروب لتحرير المسجد الأقصى في عام 1948 ، وقادت مصر الجيوش العربية لمواجهة العدوان على الأراضي الفلسطينية وتحرير القدس.

وأكد زكي، أن العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 كانت قد عانت من الحرب من أجل الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على مصر عام 1967 كان هدفه الأول والأخير الانتقام من مصر لما تقدمه لمساعدات للأشقاء الفلسطينيين ودعمها للقضية الفلسطينية وحرب أكتوبر 1973 ايضا كانت من أجل ثم الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وأضاف زكي، أن الفترة الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يدعم دائمًا وأبدًا القضية الفلسطينية على أن تحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، بعيدًا عن أي حروب أو إراقة دماء، أو نبذ العنف بين أي أطراف سواء عربية أو إفريقية أو دولية. ورأينا مؤخرًا سرعة إنجاز مصر وتجمع المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية لإخواننا الفلسطينيين داخل أراضي المحتلة وانتظارها خارج معبر رفح في انتظار السماح بدخول هذه المساعدات إلى غزة والأراضي الفلسطينية. ودائمًا وأبدًا مصر القلب النابض الذي يساعد إخوانه العرب والأمة العربية في كل المحن.

وقدم زكي الشكر والتحية والتقدير لجهود الدولة المصرية في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين ووقف العنف في المنطقة وتهدئة الأوضاع ونبذ الحروب ونبذ العنف.



وأكد ناصر سليمان، أحد أبناء الوادي الجديد، أن الجميع يعرف موقف مصر الدائم تجاه القضية الفلسطينية والأمة العربية بأثرها، حيث تقع مصر في موقعها الجغرافي المحوري. وقامت الحكومة المصرية بعدة مبادرات، بداية من الجانب الفلسطيني الداخلي، حيث تلعب مصر دورًا بارزًا في حل القضية الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي منذ بداية الأزمة، مرورًا بالحروب المختلفة التي قادها الجيش المصري وتحمل أعبائها.

وأوضح سليمان دور مصر الرائد والإصرار على تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدات الإستغاثة والمساعدات الطبية لإخوتنا في غزة، خاصة بعد قذف مستشفى المعتمدية أمس في مشهد لم نره من قبل. وأشاد بالقيادة السياسية والحكومة المصرية والجيش المصري، وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الإصرار على حل القضية الفلسطينية.

وقال طارق فراج، أحد أبناء مركز الداخلة بالوادي الجديد، إن مصر تقف مع الإخوة والأشقاء الفلسطينيين بكل إصرار وتحدي، لتهدئة الأوضاع وعدم إراقة الدماء، وتوقف الحرب من قطاع غزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية في مصر.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال وستظل داعمة وبقوة للقضية الفلسطينية، وتبذل قصارى جهودها لتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، ولن تتوانى لحظة حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالأمان والسلام، ويتحقق حلمه في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مصر عندما تتحدث عن أمنها القومى واعتباره خط أحمر فهى تعى وتدرك هذا الحديث والرسائل التى جاءت فيه لأنها لديها جميع القدرات والإمكانيات لحماية أمنها القومي وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بأمنها القومي.