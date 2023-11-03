ينطلق الأحد.. فعاليات المؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا

تنطلق بعد غد الأحد، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا "2023Trans-MEA" والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023 تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

عرض مشروعات الشباب من مختلف الجامعات

يُقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تُبنَى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تنفذ وزارة النقل حاليًا خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري) خلال الفترة من (2014-2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

اصطفاف مشروعات الجر الكهربائي

ويتضمن المعرض خلال فترة انعقاده العديد من الفعاليات أبرزها اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.

جناح وزارة النقل

جناح وزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض أهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في مختلف قطاعات النقل، بالإضافة إلى البث المباشر لعدد من المشروعات (الإذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري، والإذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير، والإذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا، والإذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع).

ندوات وورش عمل تخصصية في قطاعات النقل

كما تتضمن فعاليات المعرض عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كل أيام المؤتمر، وتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل.

كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

350 شركة من 50 دولة مشاركة

يشارك في المعرض هذا العام 350 شركة من 50 دولة، وتم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الاسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الأتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا، ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

لوجو المعرض

عدد المشروعات التى سيتم عرضها بالمعرض

وسائل النقل التى ستنقل الزائرين

وسائل النقل التى ستنقل الزائرين

وسائل النقل التى ستنقل الزائرين

عدد المشروعات التى سيتم عرضها بالمعرض

وسائل النقل التى ستنقل الزائرين

وسائل النقل التى ستنقل الزائرين