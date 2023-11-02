اصطفاف مشروعات النقل والجر الكهربائي بساحة معرض "TransMEA2023"

أعلنت وزارة النقل عن تنفيذ اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا “TransMEA2023”، طوال فترة المعرض (5-8 ) نوفمبر، لمشروعات الجر الكهربائي (أول قطار إقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف LRT، مونوريل شرق وغرب النيل، قطارات الخط الثالث للمترو) عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب-عربة غلال" ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولنش بحري “تحيا مصر فيبر جلاس”.

وزارة النقل تتواصل مع شركات عالمية للاستثمار في مصر



جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي انعقاد الدورة الخامسة للمعرض تحت شعار "توطين صناعة وسائل النقل في مصر" انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية، وقامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية وحيث تم الشراكة مع عدد ( 8 ) شركات عالمية من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود) لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل.

حقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة



وحقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة ما كان دافعًا قويا لاتخاد قرار بإقامة المعرض سنويًا لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل.

ويعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، بالإضافة إلى حضور وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية.

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انعقاد المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية

ويأتي انعقاد المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير وميكنة العمل الإداري بالدولة من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي. كأحد ملامح "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية.

ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

القطار السريع متاح للزائرين فى المعرض

القطار السريع متاح للزائرين فى المعرض

الوجو المخصص للمعرض