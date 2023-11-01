الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

النقل: توفير وسائل نقل جماعى لنقل رواد معرض النقل الذكى للشرق الأوسط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة النقل والمواصلات الأربعاء، عن أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA2023.

النقل : توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط

يقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي في الفترة من 5-8 نوفمبر2023 وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض) إضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها (إيجي باص - غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة- شرق الدلتا للنقل والسياحة) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحًا والعودة بهم الساعة 5 عصرًا) وذلك من (الفيوم - بني سويف - الإسكندرية - المحلة - شبين الكوم - الإسماعيلية - السويس - المنصورة - الزقازيق - فاقوس).

النقل : توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط
النقل : توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط
النقل : توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الاوسط

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