محافظ الجيزة يتفقد سلاسل تجارية ومخابز لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التى أطلقها الدولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد ماركت أسواق عبدالله العثيم بشارع السودان بحي العجوزة، حيث اطمأن المحافظ من المواطنين علي توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي إمبابة، للوقوف على جودة الخبز، والتأكد من التزامه بالمواصفات والأوزان المحددة ومدى رضاء المواطنين.

متابعة يومية للتأكد من التزام المحال بتخفيض الأسعار

وأكد محافظ الجيزة، أن هناك متابعة يومية للتأكد من التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين، والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين فى ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، واللواء هشام عبدالصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة، واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة، رئيس حي المنيرة، وهالة غريب، مدير مديرية التموين، والعميد أحمد صقر، مدير مباحث التموين.

IMG-20231103-WA0013

IMG-20231103-WA0012

IMG-20231103-WA0011

IMG-20231103-WA0006