الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل التحقيقات فى مصرع لص قفز من شرفة مسكن بـ6 أكتوبر

جثة
جثة

كشفت جهات التحقيق المختصة، ملابسات وفاة مواطن نتيجة سقوطه من إحدى شرفات المنازل بمحافظة الجيزة.

وتبين من التحقيقات قيام شخصين باحتجاز عاطل مسجل خطر عقب قيامهما بضبطه متلبسًا بسرقة من داخل إحدى الشقق في مدينة 6 أكتوبر.

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 واعترف المتهمان في جلسة التحقيق بقيامهما بالإمساك باللص متلبسًا بالسرقة، وقاما باحتجازه، وعثرا بحوزته على هاتفي محمول، وقاما بتقييده وضربه، مما أدى لإصابته إصابات مختلفة.

وتابع المتهمان أمام جهات التحقيق أنهما فكا قيوده لإطعامه، إلا أن اللص غافلهما، وقفز من شرفة الشباك فسقط على الأرض وأصيب إصابات بالغة.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة عن أن اللص لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله إلى المستشفى، وقد أمرت جهات التحقيق باتخاذ اللازم حيال المتهمين، فيما صرحت بدفن جثة المتوفي عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

جهات التحقيق المختصة محافظة الجيز وفاة مواطن نتيجة احتجاز عاطل مسجل خطر مدينة 6 أكتوبر

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