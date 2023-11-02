إحالة عصابة "الزيت والأرز" للمحاكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة إلى المحاكمة الجنائية.

واعترف أعضاء تشكيل عصابى تخصص في سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة أمام جهات التحقيق المختصة بإرتكاب واقعتين سرقة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم أنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

وشرع المتهمين في شرح كيفية تنفيذ عمليات السرقة حيث يقوم إثنين منهم بإستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين في منطقة أكتوبر.