الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

المتهمة
المتهمة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بـالتحفظ على ربة المنزل المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات المنزل.

وقالت المتهمة وتدعى "ن. ص"، 35 سنة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، إنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضًا مصروف البيت.

وأصافت المتهمة أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله، فاحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها.

جهات التحقيق القليوبية إنهاء حياة زوجها

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى فى النزهة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": وصول أكثر من 400 من مزدوجى الجنسية إلى معبر رفح

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإسرائيليين المحتجزين فى غزة لـ242

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء الأهلى تحتاج طبيبًا نفسيًا!

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: مواصلة مهاجمة حزب الله فى الجبهة الشمالية

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان