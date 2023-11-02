"مكنش قصدى".. اعترافات المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها بسبب مصروف المنزل

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بـالتحفظ على ربة المنزل المتهمة بمحاولة إنهاء حياة زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات المنزل.

وقالت المتهمة وتدعى "ن. ص"، 35 سنة، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، إنها متزوجة منذ فترة وبدأت المشاكل بينها وبين زوجها بسبب خلافات زوجية وأيضًا مصروف البيت.

وأصافت المتهمة أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب مصروف البيت وعدم إنفاقه عليها بحجة ظروف عمله، فاحتد الخلاف بينهما، فتعدى عليها بالضرب، وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها طعنته بسلاح أبيض، مؤكدة أنها لم تقصد قتله، ولكنها كانت تدافع عن نفسها.