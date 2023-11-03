قنصل فرنسا بالإسكندرية: مصر شريك مهم لتحقيق السلم.. والتنسيق معها أولوية

ثمَّن قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، محمد نهاض، أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجهود والمبادرات والخطوات التي تتخذها مصر تهدف إلى تحقيق السلم وإرسائه وتعزيزه.

وقال نهاض في تصريحٍ صحفي، إن فرنسا ترى مصر شريكًا مهمًا للغاية لها في كل ما يتعلق بالقضايا الدولية، مضيفًا أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات استراتيجية ومتميزة.

وأضاف: "إننا نعمل ونتشاور ونتباحث مع مصر بشأن القضايا المهمة والمُلِحّة والمؤثرة دوليًا"، مؤكدًا أن التشاور والتنسيق مع مصر يعد من أولويات فرنسا وأن بلاده تساند كل الخطوات التي تهدف إلى السلم.

أيام التراث السكندرى

يأتي ذلك فيما أشاد القنصل الفرنسي، بأيام التراث السكندري الذي تستمر فعالياته حتى ١١ نوفمبر الجاري وتتضمن مجموعة من الفعاليات المهمة وينظمه مركز الدراسات السكندرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية الاحتفاء بالتراث وإحيائه فهو يمثل الماضي ويشكل الرؤية من أجل المستقبل.

وقال: "إن من أكثر الأشياء التي تجعل الشعوب تعرف وتدرك قيمة الحياة هى أن تقرأ وتعي التاريخ وتشكل رؤية للمستقبل، بما يعكس أهمية الحياة والحفاظ عليها وعلى السلم".

وأوضح أن أيام التراث السكندري تعكس كيف كانت الإسكندرية منذ أقدم عصور التاريخ والتراث الغني الذي تملكه، فهي مدينة غنية وثرية بالتراث والتاريخ.