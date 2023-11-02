عمرو موسى: موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية صحيح وسليم.. والفلسطينيون يجب أن يتوحدوا

دعا عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدولة العربية الأسبق، أنصار السلام في إسرائيل، إلى ضرورة الارتقاء لمستوى المسئولية، والضغط على حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار قائلًا: «هذا وقت التعبير عن معارضتهم للخط الذي تنتهجه الحكومة المتطرفة التي تفهم معنى كلمة السلام»، مشددًا على ضرورة تنفيذ حل الدولتين، وأن تكون الدولة الفلسطينية فاعلة وتستطيع حماية نفسها وأن تعيش بهدوء وأمن وعدم اعتداء من إسرائيل.

وقال موسى، في لقاء إذاعي اليوم مع برنامج «رسالة وطن» على الراديو 9090 الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الدول العربية يجب أن تكون على قدر المسئولية، موضحًا: «أؤيد الموقف المصري الذي أعلن عنه الرئيس السيسي في مؤتمر القاهرة وما بعد ذلك بخصوص رفض التهجير القسري».

وأضاف موسى «أنّ مصر اعترضت على تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الأردن والموقف العربي العام والشامل»، متابعا: «يجب أن نطالب الفلسطينيين بالوحدة وأن يرتقوا إلى مستوى المسئولية الخطير الذي عصف بمختلف العناصر الرئيسة بالقضية، والآن هو وقت الدعوى إلى الوحدة، والانقسام الفلسطيني يضعف قضيتهم كما يضعفها الاحتلال، ولا بد من مطالبة الفلسطينيين بموقف موحد».

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، بأنّ الوضع الحالي في القضية الفلسطينية كارثي، حيث رفضت إدارة الاحتلال كل حلول المشكلات المتعلقة بالقضية الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، وما يجري في غزة انتقام من المدنيين بدعوى القضاء على محاربي حماس، وكانت النتيجة 9000 ضحية، ثلثهم أطفال، وهو ما يدل على دموية سياسة العدوان الإسرائيلي، وانغلاق الأفق السياسي بالكامل.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: «من ضمن السياسة الإسرائيلية: القضاء على أمل قيام الدولة الفلسطينية، والعمل على تفريغ الأراضي الفلسطينية من القرى والمنازل والمواطنين الفلسطينيين».

من جانبه قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إنّ مؤتمر الدكتور مصطفى مدبولي، من أمام معبر رفح أول أمس، في نفس يوم ذكرى مؤتمر الحسنة الشهير لقبائل وشيوخ سيناء الذين رفضوا فيه تدويل قضية سيناء تحت ضغط من الجيش الإسرائيلي، الذي كان محتلا سيناء عام ١٩٦٨ آنذاك.

وقال "الخطيب" إن الدكتور مدبولي، أعلن خلال المؤتمر أن أي حل يأتي على حساب سيناء لن يتم تطبيقه، وباطن الأرض أولى من ظاهرها، وهو ما قاله الشيخ سالم الهرش، شيخ مشايخ سيناء، في مؤتمر الحسنة قبل 55 عامًا.

وأشاد الخطيب بقرار اختيار توقيت زيارة مدبولي لسيناء في ذكري مؤتمر الدفاع عن سيناء لشيوخ القبائل في الحسنة قبل 55 عاما.