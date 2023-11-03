الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التشيك وأوكرانيا تبحثان تبادل المساعدات العسكرية وتدريب الجنود الأوكرانيين

أوكرانيا
أوكرانيا

بحث رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة التشيكية، كاريل ريكا، أثناء زيارته كييف، مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوزني، الوضع الحالي في المجال الأمنى، وإمكانية المساعدة من جمهورية التشيك، فضلا عن تدريب العسكريين وتبادل الخبرات.

وجاء في بيان صادر عن الجيش التشيكي أن الشركاء الأوكرانيين أشادوا بالمساعدة التي قدمتها القوات المسلحة التشيكية - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال الجنرال ريكا إنه في عام 2023، خضع أكثر من 2500 جندي أوكراني لتدريب عسكري في جمهورية التشيك. 

وتجري حاليًا وحدة أوكرانية أخرى تدريبًا في منطقة ليبافا للتدريب العسكري في منطقة أولوموك في جمهورية التشيك.

وبموجب قرار الحكومة، تعهدت جمهورية التشيك في عام 2023 بتدريب 4000 جندي أوكراني.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت الحكومة التشيكية على تمديد مهمة تدريب الجنود الأوكرانيين في جمهورية التشيك حتى نهاية عام 2024.

وقال ريكا: "سنواصل مساعدة أوكرانيا. اجتماعاتنا ضرورية حتى تحقق المساعدة المقدمة لأوكرانيا أقصى فائدة".

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