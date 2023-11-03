الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هاريس: أمريكا لن تضع شروطًا لدعم إسرائيل

كامالا هاريس
كامالا هاريس

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة "لن تسعى لفرض أي شروط على الدعم الذي تقدمه لإسرائيل للدفاع عن نفسها".

وأضافت “هاريس”، خلال مؤتمر صحفي في بريطانيا على هامش قمة سلامة الذكاء الاصطناعي: "سنواصل الوقوف مع حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولنكن واضحين وألا ننسى أبداً ما حدث في السابع من أكتوبر، حين لقي 1400 من الأبرياء حتفهم، شباب كانوا ببساطة يحضرون حفلاً موسيقيًا".

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الخميس، إن المجلس لن يتبنى حزمة المساعدات لإسرائيل التي طرحها الجمهوريون في مجلس النواب.

وأضاف شومر عبر منصة "إكس"، أن المجلس سيعمل بدلاً من ذلك على حزمة مساعدات طارئة خاصة به تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، إضافة إلى مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

ووصف اقتراح الجمهوريين، الذي يوفر التمويل لإسرائيل، ولكنه يتضمن أيضاً تخفيضات حادة في تمويل هيئة الضرائب، بأنه "معيب للغاية"

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