أمريكا تكشف عن مفاجأة بشأن رد إيران على العدوان الإسرائيلى فى غزة

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن إيران تقوم بموازنة ردها على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة لتجنب مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو أمريكا.

وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مسؤول أمريكي مطلع على بيانات الاستخبارات الأمريكية حول المنطقة، فإن طهران تعلم أن تصعيد الصراع مع إسرائيل أو أمريكا سيؤدي إلى صدام مباشر مع إيران.

ووفقًا لمصدر الشبكة، فإنه بعد تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تمركزت القوات الأمريكية في المنطقة، وتمركزت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع اتجاهات الهجوم المحتمل.

وأضاف المصدر، أن هذا سمح لإيران بإعلان إجراءاتها لحماية الفلسطينيين مع تجنب الاشتباكات العسكرية المباشرة.