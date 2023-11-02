الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف رد إبراهيم الرفاعى على طلب زوجته بعدم المشاركة فى القتال؟

ليلى إبراهيم الرفاعي
ليلى إبراهيم الرفاعي أمام نياشين والدها

قالت ليلى إبراهيم الرفاعي، ابنة الشهيد البطل إبراهيم الرفاعي الملقب بصائد الأفاعي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن والدتها طلبت من والدها في العام 1971 عدم المشاركة في العمليات القتالية والاكتفاء بوضع الخطط والتوجيهات لخوفها الشديد عليه، بسب كثرة عملياته مع المجموعة والتي وصلت إلى 92 عملية.

أضافت ليلى، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" أنها لم تكن ترغب في سفر زوجها كملحق سياسي لبريطانيا عندما عرض عليه الرئيس السادات، لكنها كانت لا تريده أن يخرج في عمليات قتالية قائلة: "أولادك صغيرين ويكفي أن تخطط وتملي الأوامر"، لكنه رد: “إن لم أخرح فمَن سيحارب؟”

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل

ليلي إبراهيم الرفاعي والدتها والدها عدم المشاركة العمليات القتالية

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