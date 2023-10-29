الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبده مباشر لـ"الشاهد": مصر رفضت نتيجة 67 بعد 48 ساعة

عبده مباشر
عبده مباشر

قال الكاتب الصحفي عبده مباشر، عميد المحررين العسكريين، إن مقال محمد حسنين هيكل،  “تحية للرجال”، في 12 مارس 1971 كان يزرع اليأس ولا يزرع الأمل، مؤكدًا أن مصر رفضت نتيجة 67 بعد 48 ساعة.

وأضاف، خلال حواره لبرنامج"الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن إبراهيم الرفاعي، قائد الفرقة 39 قتال صاعقة، والقوات المسلحة كانوا يخوضون حرب الاستنزاف من 67 وحتى 70 عن طريق الأمل الذي كان يحركهم.

وأوضح أن إبراهيم الرفاعي قال له إن حلمه أن يكون إلى جانبه وهو يدمر دفاع حيفا ووضع الذخيرة هناك حتى يهاجمها فكيف نهاجمها إذا لم نكن نحارب، مؤكدًا أن مقال "هيكل" لا مكان للأمل فيه وكانت الناس في الأهرام موقفها من هيكل تريد قتله.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

عبده مباشر محمد حسنين هيكل مقال محمد حسنين هيكل كان يزرع اليأس لا يزرع الأمل حرب الإستنزاف

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