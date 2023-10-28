عبده مباشر لـ"الشاهد": المقاتل ينفذ الأوامر دون مرورها على العقل والخوف لا وجود له

تحدث عميد المحررين العسكريين الكاتب الصحفي عبده مباشر عن العمليات التي شارك بها كمقاتل في الجيش المصري، حيث أكد أن تعليمات إبراهيم الرفاعي أن أكون بجواره؛ لأنه في البداية كان يخاف عليّ جدًا.

وأضاف مباشر في حواره لبرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز: "كان يريد أن يلاحظ الاختلاف وهل أخاف أم لا وأفعالي كلها، وفي مرة سألني أنت خايف قولت له ليه لأ كلنا نخاف، وقولت له الخوف بيكون قبل ركوب القارب أو الطائرة ويظل معك المقاتل المدرب".

وتابع: "مثلما تدربت ستفعل تأخذ الأمر تنفذه دون أن يمر على الدماغ"، موضحًا أن الأمر في لا يمر على العقل وينفذ من العمود الفقري.

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.