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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 3-11-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين الإسلامي، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد فرضها الله تعالى على المسلمين في رحلة الإسراء والمعراج، وقد رتب على تركها عقوبات عظيمة، ووعد من يحافظ عليها بأجر عظيم، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة3-11-20234:41 ص6:9 ص11:38 ص2:44 م5:7 م6:26 م

 

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الإسكندرية3-11-20234:47 ص6:16 ص11:44 ص2:48 م5:11 م6:30 م
طنطــا3-11-20234:43 ص6:11 ص11:40 ص2:44 م5:7 م6:27 م
المنصورة3-11-20234:41 ص6:10 ص11:38 ص2:42 م5:5 م6:25 م
الزقـازيق3-11-20234:41 ص6:9 ص11:38 ص2:43 م5:6 م6:25 م
أسيــوط3-11-20234:40 ص6:6 ص11:39 ص2:48 م5:11 م6:28 م
سـوهاج3-11-20234:38 ص6:3 ص11:37 ص2:47 م5:10 م6:26 م
بنى سويف3-11-20234:42 ص6:9 ص11:39 ص2:46 م5:9 م6:27 م
المنـيـا3-11-20234:42 ص6:9 ص11:41 ص2:49 م5:12 م6:29 م
قـــنا3-11-20234:33 ص5:58 ص11:33 ص2:43 م5:7 م6:23 م
أســوان3-11-20234:31 ص5:55 ص11:32 ص2:45 م5:9 م6:23 م
مطـروح3-11-20234:58 ص6:27 ص11:55 ص2:59 م5:21 م6:41 م
الغردقـة3-11-20234:29 ص5:55 ص11:28 ص2:38 م5:1 م6:17 م
الصلاة أركان الإسلام الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مواقيت الصلاة

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