مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الجمعة 3-11-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عماد الدين الإسلامي، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وقد فرضها الله تعالى على المسلمين في رحلة الإسراء والمعراج، وقد رتب على تركها عقوبات عظيمة، ووعد من يحافظ عليها بأجر عظيم، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 3-11-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 3-11-2023 4:41 ص 6:9 ص 11:38 ص 2:44 م 5:7 م 6:26 م

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