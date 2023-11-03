الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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فرج عامر: الإنجازات الرياضية تضاعفت فى عهد الرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، كواليس زيارته لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، ضمن وفد رؤساء وممثلي الأندية المصرية الرياضية والاجتماعية، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية الرياضية.

 

وقال محمد فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، إنه سعيد بتفويضه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول، معبرًا:" لنا الشرف أننا وقفنا بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول وأعطيناه تفويضا وأصواتنا في الانتخابات الرئاسية عن قناعة وتقدير واحترام لأنه الرجل المناسب في المكان المناسب، لافتا إلى أن الرياضة شهدت نقلة نوعية في عهده".

 

الرياضة بعهد السيسي 

تابع:" الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل قصارى جهده لمضاعفة الإنجازات الرياضية في عهده، وأعداد الشباب الذين يمارسون الرياضة تضاعف وتم إنشاء أعداد كبيرة جدا من المنشآت الرياضة بمختلف أنواعها، ويمكن القول أن النشاط الرياضي بقى حاجة جامدة في عهد السيسي". 

فرح عامر نادي سموحة الانجازات الرياضية خط أحمر الحدث اليوم

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