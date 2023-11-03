هل يتحمل الاقتصاد العالمى تأثيرات إطالة الحرب فى غزة؟ خبير يجيب

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، إن للحرب في غزة لها تداعيات على الإقتصاد الإسرائيلي، ومنها فقدانه لدخل خط الغاز الذي يصدره لمصر والعالم.

وأشار نافع، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "مصر جديدة" المُذاع عبر فضائية "etc"، إلى أن إسرائيل حققت إيرادات سياحية العام الماضي 45 مليار دولار، ومع الحرب تضرر هذا الجزء للدخل الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور مدحت نافع، الخبير الإقتصادي، أن الإقتصاد الإسرائيلي سيتضرر بشكل كبير في السنوات القادمة، بكافة القطاعات.

ونوه نافع، أن زيادة سعر النفط، زاد حوالي 4%، وهذا يؤثر بشكل كبير على الصناعات في دول العالم، ومن المحتمل أن يزيد في حالة إطالة الحرب في غزة.