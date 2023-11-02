ضياء رشوان: الاحتلال يخوض حرب إبادة فى غزة.. وحزب الله قرر التصعيد

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف "رشوان"، خلال برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، أن حزب الله قرر التصعيد ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله سيلقي خطبة غدًا، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

"مصر جديدة" برنامج "توك شو" سياسى يتناول أهم الأحداث السياسية والاقتصادية محليا وعالميا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا والموضوعات التي تشغل المواطن.