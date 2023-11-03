مدير هيئة التنشيط السياحي: معرض تراث مواصلات الإسكندرية يساعد على الترويج لعروس المتوسط

شاركت الهيئة المصرية للتنشيط السياحة في معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية، ضمن فعاليات افتتاح معرض إسكندرونا السنوي بمركز الجيزويت الثقافي، بالتزامن مع احتفالية أيام التراث السكندري.

وأشادت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، بفكرة المعرض التراثي عن تاريخ وسائل المواصلات في محافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أ مثل هذه الأفكار المتجددة والتي تسلط الضوء على تراث الإسكندرية المتنوع، هي وسيلة هامة وضرورية لمزيد من سبل التنشيط السياحي لعروس البحر المتوسط.

وسائل المواصلات لها دور هام في التنشيط السياحي

وأوضحت مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن وسائل المواصلات لها دور هام في التنشيط السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فكلما توفرت وسائل المواصلات والنقل الخارجية والداخلية كلما دعم هذا تنشيط السياحة بمختلف أنواعها.

وأكدت ان قطاعات النقل لها عامل أساسي في كونها وسيلة مؤثرة في رفع نسبة الأمن والأمان للأفواج السياحية، وتقليص زمن الرحلات السياحية مما يسهل وصول السياح لوجهاتهم السياحية براحة وبسلام.

ترام الإسكندرية واحد من أهم المؤثرات الإيجابية السياحية

ولفتت الدكتورة أمل العرجاوي، إلى أن ترام الإسكندرية أيقونة المواصلات السكندرية وأقدم خط ترام في مصر وواحد من أهم المؤثرات الإيجابية السياحية بمراحل تطويره المختلفة، ليعد مصدر جذب للسياح لتنفيذ رحلة سياحية والتجول بشوارع المدينة بمسار طولي للمدينة بأكملها، للتعرف على تاريخ المدينة قديما وحديثا، المتمثل في كل شيء بدءا من أسماء محطات الترام والتي تعكس تاريخ للسير الذاتية لأشخاص عاشوا على أرضها، أو من الانتقال بين مختلف الأحياء والمباني التراثية والأثرية القديمة.

وحرصت مدير عام الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية على تكريم الفنانين المشاركين في معرض تراث محطات ومواصلات الإسكندرية لدعمهم وتشجيعهم على الاستمرار وإبتكار مزيد من الأفكار الإبداعية التي تدعم وتنشط السياحة السكندرية.