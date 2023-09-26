مدير التنشيط السياحى: الإسكندرية لديها مقومات سياحية تحتاج لأفكار متجددة لإبرازها

قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن الإسكندرية مقومات متعددة الأغراض السياحية ومكانتها الخاصة سياحيا لدى زوار المدينة الساحلية من السياحة الداخلية والخارجية، إلا إنها مازالت بحاجة للأفكار المتجددة لتكون في المكانة التي تستحقها.



جاء ذلك حفل افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة بمركز الحرية للابداع وعدد من الفنانين ورموز المجتمع السكندري ومؤسسات المجتمع المدني، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية.



وتابعت العرجاوي، في تصريحات ل"الدستور"، أن للسياحة قوة مؤثرة لخلق حلقة وصل لتحقيق دورا محوريا في حياة الفرد والمجتمع، وتحقق تأثير فعال للتحديات العالمية في الطوارىء المناخية وتعزيز سبل الاقتصاديات.

وأشادت العرجاوي بشعار اليوم العالمي للسياحة "الاستثمار الأخضر" لضرورة التحول من السياحة بالفكر التقليدى إلى السياحة قطاع من الاقتصاد الأخضر، و ذلك من خلال الاستثمار الأخضر فى المنشآت السياحية والاستثمار والتدريب الأخضر للعنصر البشري.



فعاليات اليوم العالمي للسياحة

وتتضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، ليتضمن افتتاح سيمبزيوم كيمت وهو عبارة عن الرسم على أشرع المراكب بأحد الشواطيء الخاصة "شاطيء هيلتون كورنيش"، وحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافي الروسي بحضور بافيل كيديسيوك مدير المركز، ثم إفتتاح مهرجان الطعام food festival بالتعاون مع القنصلية الصينية والمبكز الثقافي الروسي، وورش يدوية للأطفال وختام مهرجان الرسم "سيمبزيوم كيمت".

وتواصل فعاليات هيئة التنشيط السياحي بيوم السياحة العالمي بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية، وصولا إلى المتحف اليوناني الروماني، بحضور ضيفة الشرف السيدة نعمة النقيب سفيرة السياحة بالإذاعة، لتختتم الفعاليات بحفل فني بداخل أروقة دار الأوبرا "مسرح سيد درويش".

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