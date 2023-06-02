الجمعة 02 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة التنشيط السياحى: السوق الروسية إحدى أهم الأسواق للسياحة المصرية

عمرو القاضي
عمرو القاضي

أكد عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق الروسية تُعد إحدى الأسواق الرئيسية المهمة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث جاءت في المركز الثاني من حيث أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2022. 

جاء ذلك خلال عقد القاضي عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، بالتنسيق وبحضور السفير نزيه النجاري، سفير مصر في موسكو.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق السياحية المختلفة وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي، أن هذه اللقاءات تُعد فرصة جيدة للتعرف على مردود الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي تم إطلاقها في مارس الماضي، في عددٍ من الأسواق السياحية من بينها السوق الروسية، حيث أعرب منظمو الرحلات والمهنيين عن إعجابهم بفكرة ومحتوى الحملة وكذلك مساهمتها في زيادة الطلب على زيارة مصر ودعمها للجهود التسويقية لمنظمي الرحلات السياحية في روسيا.

وخلال هذه اللقاءات، تم بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات بالسوق الروسية من خلال تنظيم الحملات الإعلانية المشتركة وبرنامج تحفيز الطيران، لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر.

كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للترويج للمقصد السياحي المصري.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لقاءً مع ممثلي اتحاد منظمي الرحلات الروسية لبحث تعزيز أوجه التعاون مع الاتحاد وإمكانية عقد الاجتماع السنوي القادم له بمصر.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف تعريف كبار منظمي الرحلات العاملين في السوق الروسية بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر ومؤشرات الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسية إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى حجم الطلب على زيارة مصر خلال الفترة المقبلة.

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