مدير التنشيط السياحى بالإسكندرية: السياحة الإيطالية ارتفعت بنسبة 250% خلال يناير وفبراير

أكدت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، أن العالم ينتظر افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد انتهاء فترة تطويره وترميمه، مكملة أن افتتاح المتحف سينعش من الحركة السياحية الإيطالية إلى الإسكندرية.

جاء ذلك خلال فعالية الإسكندرية بعيون إيطالية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، وذلك بمقر القنصلية الإيطالية، وبرعاية القنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي.

وتابعت أنه وفقًا للمؤشرات السياحية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 فإن هناك تزايدًا لرحلات الوفود السياحية الإيطالية من خلال ميناء الإسكندرية ومطاري العلمين ومطروح، لتزداد السياحة الإيطالية بنسبة 250% خلال يناير وفبراير.

وعبر منفذ الميناء بالإسكندرية بلغ عدد السائحين الإيطاليين ما يقارب 2300 سائح على متن بواخر كوستا خلال عام 2022، وبلغ عدد السائحين الإيطاليين نحو 4500 خلال النصف الأول من عام 2023، فعودة بواخر كوستا عبر ميناء الإسكندرية زادت عدد السائحين الإيطاليين حيث يقومون بنمط السياحة الثقافية بالمتاحف علاوة على سياحة الجذور لبعض السياح.

وتابعت أنه كما عرضنا أن الجاليات الإيطالية أثرت في الثقافة والمجتمع السكندري، فتم الاتفاق مع القنصل الإيطالي في الإسكندرية على عقد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية عن كيف أثّرت الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري في التاريخ والمجتمع الإيطالي.

وأكدت العرجاوي أن السوق السياحية الإيطالية تشكل أهمية كبيرة للسوق السياحية المصرية، وما زال يرتبط بتاريخ المدينة السكندرية قديمًا حتى الآن.

وواصلت العرجاوي أن تواجد أبناء الجاليات الإيطالية التي تعد ثاني أكبر الجاليات عددًا في الإسكندرية، جعلهم ينجحون في ترك بصمة واضحة في تخطيط المدينة وعمرانها وأسماء الشوارع والميادين والتي ما زالت محتفظة بها حتى اليوم، فالسياحة الإيطالية لها تأثير كبير على التراث الثقافي والسياحي في الإسكندرية وفق الأنماط والإحصاءات السياحية.

وأشارت إلى أن السياحة الإيطالية لها أهمية خاصة للسياحة المصرية، ودائمًا ما نهتم بزيادة سبل التواصل مع السائح الإيطالي، وإثراء المعاملات السياحية والأثرية في الإسكندرية لأهمية العلاقات بين كلا البلدين.

الاسكندرية بعيون ايطالية

الاسكندرية بعيون ايطالية

الاسكندرية بعيون ايطالية

الاسكندرية بعيون ايطالية