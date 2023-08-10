الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مدير التنشيط السياحى بالإسكندرية: السياحة الإيطالية ارتفعت بنسبة 250% خلال يناير وفبراير

الاسكندرية بعيون
الاسكندرية بعيون ايطالية

أكدت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار، أن العالم ينتظر افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد انتهاء فترة تطويره وترميمه، مكملة أن افتتاح المتحف سينعش من الحركة السياحية الإيطالية إلى الإسكندرية.

جاء ذلك خلال فعالية الإسكندرية بعيون إيطالية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، وذلك بمقر القنصلية الإيطالية، وبرعاية القنصل الإيطالي ماريو دي بسكولي.

وتابعت أنه وفقًا للمؤشرات السياحية في عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 فإن هناك تزايدًا لرحلات الوفود السياحية الإيطالية من خلال ميناء الإسكندرية ومطاري العلمين ومطروح، لتزداد السياحة الإيطالية بنسبة 250% خلال يناير وفبراير.

وعبر منفذ الميناء بالإسكندرية بلغ عدد السائحين الإيطاليين ما يقارب 2300 سائح على متن بواخر كوستا خلال عام 2022، وبلغ عدد السائحين الإيطاليين نحو 4500 خلال النصف الأول من عام 2023، فعودة بواخر كوستا عبر ميناء الإسكندرية زادت عدد السائحين الإيطاليين حيث يقومون بنمط السياحة الثقافية بالمتاحف علاوة على سياحة الجذور لبعض السياح.

وتابعت أنه كما عرضنا أن الجاليات الإيطالية أثرت في الثقافة والمجتمع السكندري، فتم الاتفاق مع القنصل الإيطالي في الإسكندرية على عقد عدد من المحاضرات والندوات التعريفية عن كيف أثّرت الحضارة الفرعونية والتاريخ المصري في التاريخ والمجتمع الإيطالي.

وأكدت العرجاوي أن السوق السياحية الإيطالية تشكل أهمية كبيرة للسوق السياحية المصرية، وما زال يرتبط بتاريخ المدينة السكندرية قديمًا حتى الآن.

وواصلت العرجاوي أن تواجد أبناء الجاليات الإيطالية التي تعد ثاني أكبر الجاليات عددًا في الإسكندرية، جعلهم ينجحون في ترك بصمة واضحة في تخطيط المدينة وعمرانها وأسماء الشوارع والميادين والتي ما زالت محتفظة بها حتى اليوم، فالسياحة الإيطالية لها تأثير كبير على التراث الثقافي والسياحي في الإسكندرية وفق الأنماط والإحصاءات السياحية.

وأشارت إلى أن السياحة الإيطالية لها أهمية خاصة للسياحة المصرية، ودائمًا ما نهتم بزيادة سبل التواصل مع السائح الإيطالي، وإثراء المعاملات السياحية والأثرية في الإسكندرية لأهمية العلاقات بين كلا البلدين.

الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
الاسكندرية بعيون ايطالية
IMG_20230810_141625
IMG_20230810_141625
هيئة تنشيط السياحة السياحة الايطالية المتحف اليوناني الروماني الإسكندرية القنصلية الإيطالية

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟