الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

21 مندوبا مساعدا جديدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين الثلاثاء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت إدارة مجلس الدولة، الثلاثاء المقبل7 نوفمبر الجارى، لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.

وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:

۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا لمقر مجلس الدولة بالدقي.

٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

٤ - تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

 

كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة. 

 

وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.

مجلس الدولة 7 نوفمبر اليمين القانونية للمندوبين المساعدين دفعة 2019

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