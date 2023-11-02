الخميس 02 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار "أبومازن": يجب أن نتحد لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين لسيناء

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

علّق د.محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة.

وقال الهباش، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفي بكري، المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم إنه لا بد من توفير متطلبات الحياة الأساسية للفلسطينيين في غزة.

أضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أنه يجب أن نتحد لإفشال مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، موضحًا أن نزع فتيل الصراع في المنطقة أولوية لابد منها.

أشار الهباش إلى أن الاحتلال يحاول حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في الحياة.

قطاع غزة حقائق وأسرار صدى البلد مصطفى بكرى محمود الهباش

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