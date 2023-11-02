السجن المشدد 15 عاما لفني لحام لحيازته 50 طربة حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة، بمعاقبة لحام كهربائي بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدرة خمسون ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8174 لسنة 2023، عندما توصلت تحريات مكافحة المخدرات علي قيام المتهم " م.م.م" لحام كهربائي، بالإتجار في المواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة يد، وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة من يده وبفض محتوياتها تبين أنها تحوي على عدد 50 طربة حشيش، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتي قررت إحالته إلى المحكمة.